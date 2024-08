Kiedyś już pisałem, że podczas koronawirusa badali naszą cierpliwość na ograniczanie nam praw obywatelskich i wytrzymałość na utrudnianie nam życia, bo jak inaczej nazwać zakaz chodzenia do lasu lub nakaz chodzenia do lasu w maseczkach. Teraz wiedzą co społeczeństwo wtedy akceptowało. Jednak mogą się zdziwić, że my teraz będziemy mieli gdzieś podobne nakazy i zakazy.

Bardzo dobrze, że cześć narodu brytyjskiego, tego z dziada i pradziada, się budzi i robi coś w Pokaż całość