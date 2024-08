To jest piękne, jak wykopowa elita płynnie i bez mrugnięcia okiem przeszła od "jakiś ukr pewnie, hehe, #!$%@?ć ukrów" do "stara komuszyca, #!$%@?, następna babcia Kasia, hehe".

Ja pierdzielę, jaki świat staje się prosty, gdy się wykop poczyta. Po co nam parlament, policja, urzędy jakiekolwiek. Dajmy wykopowi władzę absolutną, Polska będzie mlekiem i miodem płynęła!