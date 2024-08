To i tak by się kopał w buzie bo ludzie zapamiętują nagłówki.Chyba że smród jest większy i to już zagrywka na utrzymanie betonowych wyznawców którzy będą powtarzać ze to fejk etc. Np jak by się okazało ze tam jakie dziwne finansowanie było.Wykopki będa pisały że to fejk. Natomiast fejk czy nie Stanowski jest tak samo obiektywny jak Lis.