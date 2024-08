całe szczęście, że mądry polski naród wybrał do władzy polski rząd, który do żadnej emigracji nie dopuści bo nauczyliśmy się na błędach zachodu. Mamy wspaniały rząd, który dba o interes Polski i Polaków, obniża podatki i upraszcza zagmatwane przepisy. Ułatwia firmom prowadzenie działalności gospodarczej a urzędnicy i policjanci są mili i pomocni.



No a potem się obudziłem.