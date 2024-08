Boeinga nie lubię z prostej przyczyny. To firma amerykańska pod szczególną opieką amerykańskiego rządu i służb, która walczy nieczystymi metodami z europejskim Airbusem. Na YT jest świetny francuski dokument o tym, z polskimi napisami. To walka o dziesiątki miliardów i amerykanie stworzyli spisek mający na celu ukarać gigantyczną karą Airbusa, nawet jeden z prezesów został zatrzymany na lotnisku i wsadzony do amerykańskiego aresztu, aby przyznał się do winy i złamać zarząd Airbusa. Pokaż całość