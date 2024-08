Czyli gdzie były te służby kiedy do tych rzeczy dochodziło? Trzeba sobie jasno powiedzieć, że są to służby na posyłki każdej kolejnej władzy, które nie ruszą obecnie panujących. Gdzie są ABW i CBŚ w sprawie przemytników ludzi z granicy białoruskiej - którzy nawet się nie kryją tylko wrzucają w social mediach filmiki. Gdzie jest ABW i CBŚ kiedy dochodzi do dywersji i informowania o ruchach i lokacji Straży Granicznej? Gdzie jest CBA Pokaż całość