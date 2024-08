Lotnisko pod wzgledem obslugi totalne dno, po przylocie w nocy o 1 czekalismy na walizki 3h bez zadnej informacji poza 'nie ma ludzi na nocnej zmianie do rozladowania walizek z samolotu' xD Kierownik po przyjsciu na pytania grupy czy sa powazni odpowiedzial tylko ze jak sie nie podoba to mozna pociagiem. Tak, pociagiem na greckie wyspy xD



Zawsze lecac stamtad czuje sie jak smiec, a jak wybieram Ryanaira to mam pelen komplet