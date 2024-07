Pokaż całość

Ministerstwo Finansów i Polityki Regionalnej podnosi bardzo zasadne pytania prosząc o zbadanie jak program bk2% wpłynął na wzrosty cen mieszkań.W 2023 roku mieliśmy do czynienia z ogromnym wzrostem cen mieszkać z powodu dopłat bk2%, natomiast obecnie od marca praktycznie zastój, patrząc na # zametr ceny przestały rosnąć w lutym/marcu na głównych rynkach. To chyba najlepszy dowód że dopłaty do kredytów psują rynek i doprowadzają do wzrostów cen.Picrel - Warszawa