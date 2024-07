Nie można zapomnieć, że podczas potopu szwedzkiego zginęło nawet 50 procent ludności. Sam potop był jednym z największych ciosów które zadano naszemu narodowi, przez potop byliśmy osłabieni i to osłabienie przyczyniło się do rozbiorów Polski, a później wszyscy wiemy co było dalej. Najgorsze w tym wszystkim jest, to że do dzisiaj Szwedzi nie przeprosili i nie odpokutowali za swoje czyny, do dzisiaj stawiają pomniki mordercom Polaków i do dzisiaj przetrzymują zabrane nam Pokaż całość