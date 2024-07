Warszawscy policjanci wszczęli postępowanie w sprawie wczorajszego wystąpienia Marty Lempart. Liderce Ogólnopolskiego Strajku Kobiet grozi 1500 złotych kary za to, co mówiła podczas proaborcyjnej pikiety. (Wy jesteście ch***, a nie demokraci. Wyp********. To jest je**** PiS, je**** Konfederacja)...