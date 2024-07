nie ma.

Pokaż całość

Miała być rewolucja Gen Z a jest jeden wielki niewypał bo okazało się, że większość tego pokolenia radzi sobie gorzej niż Gen X (na zachodzie, gdzie komputery trafiły pod strzechy dobre 15 lat wcześniej), czy Millenialsi w byłych demoludach.Jedyne co potrafią to konsumować to, co jest im zaserwowane w ładnym papierku a cała reszta technologii oraz pytania "jak działa?" czy "co mogę z tym zrobić?" ich