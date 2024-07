Jestem przeciwnikiem 0%, ale u ruskich przyczyna zupełnie inna.

- ludzie chcą kupić nieruchomości bo kasa traci na wartości, w sumie słusznie. Też bym brał kredyt w PLN wiedząc że spadnie.

- dopłaty są wyłącznie DLA NOWEGO budownictwa

- w efekcie to samo mieszkanie na rynku wtórnym kosztuje połowę tego co na pierwotnym, to jest chora sytuacja

- ludzie rzucają się na nowe mieszkania, mieszkań brakuje więc deweloperzy podnoszą ceny. Też normalna Pokaż całość