Albo - maja problemik z uzbrojeniem mobików.Dziennie UA gruzuje 1200, 1300 szt. Miesiac temu, dzieki miesnym marszom, gruzowali nawet 1600/dobę. To znaczy że kacapi potrzebują co mieisac 40tys hełmów i kamizelek (to nic, że z tektury), 40 tys kalachow lub patyków, lub atrap, 40tys par trampek, 40tys waciaków itd.Wygląda, że właśnie osiagnieto pewien przelomowy moment :)Ale ten pierwszy scenariusz, oczywiscie tez mozliwy. Pewnie oba naraz.