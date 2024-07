Rozwarstwienie społeczne i globalizacja zwiększająca świadomość jak ludzie są oszukiwani na ich własnej pracy. #!$%@? po 10 godzin dziennie a nic z tego nie masz gdzie w tym samym czasie inny odziedziczy kilka mieszkań i nic nie musi robić do końca swojego życia, a ty nigdy nie dorobisz się tyle co on.



Jeszcze tylko niektórzy idioci pieprzą jak to każdy człowiek jest równy. No nie, bogaci są chociażby statystycznie zdrowsi.



No a Pokaż całość