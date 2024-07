Ale skrajny prawak, gdyby poczytał wpisy oświeconych neuropkow na mikroblogu, to by wiedział, że to nie biologią decyduje o płci, a uczucia i emocje danej osoby...



Przykładowo tutaj ta osoba powinna rywalizować w konkurencji juniorek, każdy kto nie uważa, że to jest 6-letnia dziewczynka, to faszysta, transfob, agefob i szur podważający gender studies ¯\(ツ)/¯