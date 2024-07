Trzeba to polecać wszystkim tym, którzy bajdurzą o tym jak to "złodziejska prywatyzacja" zniszczyła nasz przemysł po 1989r. Smutna prawda jest taka, że jakby ten przemysł nie był #!$%@? warty jak ten "Kajtek" to nikt by go nie niszczył, nawet gdyby go wcześniej ukradł.