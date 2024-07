Przypomnę, że pierwowzorem Dyzmy dla jego twórcy był Piłsudski. Wielki talent organizatorski bez szkoły co wywalił z wojska co zdolniejszych oficerów a na ich miejsce ściągnął przygłupią sitwę jak rydz śmigły co grał karty gdy front się walił, dąb biernacki co porzucił własnych żołnierzy i zwiał w cywilnych gaciach czy rómmel co kazał witać sowietów jak przyjaciół. Mając takie wzory historyczne dziwię się, że ktokolwiek poza feministkami może się zgodzić na powrót Pokaż całość