A to kasy pożałował.

Jak już był na Ukrainie to zapłacił by o 100 euro więcej i kupił by sobie oryginalne do którego nikt by się nie mógł przyczepić.



Jedyna trudność przy zakupie oryginalnego ukraińskiego prawa jazdy jest taka, że aby je odebrać trzeba jechać na Ukrainę (a tam ryzykuje że mogą go wziąć do wojska i wysłać na front).