Kwestia sprzedaży części wykorzystywanych do produkcji irańskich dronów bojowych znalazła się w ostatnich tygodniach pod lupą audytorów w Agencji Rozwoju Przemysłu. Według naszych nieoficjalnych informacji z ustaleń kontrolerów wynika, iż poprzedni zarząd ARP – mimo posiadanej wiedzy odnośnie zarzutów postawionych ówczesnej prezes WSK Poznań – nie podjął działań nadzorczych i naprawczych w spółce.

Jak ustaliliśmy, w Agencji Rozwoju Przemysłu przygotowywane jest doniesienie do prokuratury dotyczące niepodjęcia odpowiednich działań przez poprzedni zarząd ARP.

TL:DR; chodzi o pompy paliwowe - wchodziły w skład zespołu napędowego irańskich dronów. Irańskie drony napędzane są kopią niemieckich silników tłokowych Limbach L550E https://en.wikipedia.org/wiki/Limbach_L550E Ciekawa rzecz: w sprawę umoczony jest poprzedni rząd (frakcja pinokia). Mianowany przez nich pachołek dobrze wiedział co się odwala i nic z tym nie zrobił. Gdyby nie wymiana rządu i kadr w urzędach - to by pewnie do dzisiaj sprzedawali te pompy.