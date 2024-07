Jakie kurŁa braki kadrowe? Oo'

Ja rozumiem, że mogą i pewnie są braki kadrowe np w ruskiej czy ukrainskiej armii, ktora od kilku lat prowadzi wojne, ale w USA? przy ponad 300 mln populacji i bedąc w topce gospodarczej maja braki kadrowe w elitarnej formacji? Nie ma kogo rekrutować przy takiej populacji? NIe ma kasy na ludzi, sprzet i szkoelenia? BZDURA.



Co najwyzej to WYBRAKOWANYCH agentrów dopuszczają do słuzby kierując sie na sile parytetem.

Baba, ktora sie chowa za plecami ochranianego obiektu to taka wisienka na torcie, ktora w sekunde pokazuje że to co robia nie dziala albo dziala żle. Jej reakcja była naturalna i odruchowa, ale akurat do tej sluzby powinni byc dobierani ludzie z odpowiednim mindsetem by zaslaniać chroniony obiekt, a nie wlasną glowe. Pokaż całość