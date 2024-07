Niemal każda rzecz która jest krytykowane przez lewaków powinna być warta uwagi

Co do gier które są krytykowane prze to coś Sweet Baby INC.. to jak dla nich wyróżnienie i gracz tym bardziej powinien zerknąć z ciekawości na ten tytuł :D



Co do inicjatywy DEIDetected znakomity kontratak na lewacką politykę - Popieram jak najbardziej, czas robić odwet na te szury.

Dość z upolitycznianiem ideologii w grach...