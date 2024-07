Powinno być takie prawo w konstytucji, że osoba zaufania publicznego, wybrana w wyborach powszechnych, w razie udowodnionej przed sądem winy odpowiada za przewinienia x2 tyle co przewiduje kodeks dla zwykłego obywatela. Jeśli za oszustwo grożą zawiasy, to pewna odsiadka, jeśli 5 lat to 10 lat i tak dalej.

Ciekawe, czy tak chętnie by do koryta leźli