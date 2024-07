Gdyby nie Ukraińcy teraz, to mielibyśmy ruską swołocz pod naszą granicą. Należy Ukraińców wspierać, nie tylko dlatego, że mamy w tym interes, ale też z czystych ludzkich odruchów i empatii.



Mój dziadek za każdym razem jak wspominał Ukraińców to trząsł się i płakał, jego kolegę utopili w gównie, głową do dołu w wychodku. On miał być następny, ale mu w ostatniej chwili odpuścili. Potem przyszli ruscy, też było źle. Ostatecznie złapali go Pokaż całość