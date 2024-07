O zalążkach tragedii wspomina Piotr Zychowicz w swoich książkach a wywiadzie masz to w skondensowany i jasny sposób wytłumaczone. To wszystko nie usprawiedliwia doktryny ukrainskich nacjonalistów, nie powinni być przez nas w żaden sposób wybielani. To jest przykre pisząc -" ja im się nie dziwię" w momencie gdy porównujesz m.in zniszczenie ukraińskiej cerkwi do działań mających na celu Ukrainę czystą jak szklanka wody.