Ci imigranci to nie są nawet imigranci, to broń Łukaszenki która wymierzona jest w nas. To nie jest tak że oni sobie przeszli sobie kilka tysięcy kilometrów i akurat trafili na Białoruś. Wąsaty ich sprowadził w konkretnym celu a oni doskonale wiedzą co tam robią. Oni wiedzą, my wiemy tylko pewna część idiotów nie wie co oni tam robią. To jest wojna i tak należy to traktować koniec kropka.