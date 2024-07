WYKOPKI ZDECYDUJCIE SIE.

Jeśli dopłata do kredytu Polakowi by ktoś kupił mieszkanie to tak naprawde wspieranie deweloperow i banków....

....to wplacenie stypendiów ukraińcom to wspieranie polskich uczelni i polskich akademików.



Czyli rzad nie wspiera ukraińców tylko polskie uniwersytety. Czyli dobrze. Bądzcie konsekwentni a nie zawsze wybieracie sobie jak wam pasuje #!$%@?ąc logikę.