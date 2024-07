Polaku 300 tysięcy złotych na to żebyś mógł mieszkać w swoim domu to inwestycja w oszczędność ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Przecież gdyby słuchać tych ludzi to jest to pie*dolenie bardziej prymitywne niż w reklamach Mango.

Super deal - inwestycja 300 k żeby zaoszczędzić trochę na wysokich rachunkach, których wysokość oni sami nabili podatkami, etsami i innymi bzdetami.



