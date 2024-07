Jest jeszcze ciekawa gra Contraband Police, w której wydarzenia obserwujemy z oczu bohatera. Akcja rozgrywa się w 1981 roku w Acaristańskiej Republice Ludowej - fikcyjnym kraju wykreowanym na wzór typowej „satelity” ZSRR. Wcielamy się w młodego policjanta oddelegowanego do kontroli przejścia granicznego. Po krótkim szkoleniu z podstawowych zadań niezwłocznie przystępujemy do pracy. Do naszych obowiązków należy początkowo kontrola wjeżdżających aut oraz weryfikacja paszportów i dokumentacji przewozowej. Każdemu samochodowi musimy się uważnie przyjrzeć Pokaż całość