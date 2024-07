Jak to kiedyś powiedział Bartosiak, co mi otworzyło oczy: Wiem, że to niemożliwe, ale załóżmy, że nagle Niemcy się świetnie przygotują i coś odwalają np. wydają 3 wojnę światową, to z kim USA wejdzie w sojusz, żeby ich pokonać? Z Polską? Miło by było, ale USA ma strategię wygrywania, więc weszłaby w sojusz z Rosją, bo tylko to daje gwarancje zwycięstwa.