“To Polska zmieniła swoje granice w wyniku zdrady jałtańskiej, w wyniku zmiany granic, w wyniku zaboru prawie połowy przedwojennego terytorium Polski przez Związek Sowiecki”



Co za debile. Straciliśmy najbiedniejsze ziemie a zyskali najbogatsze czyli Śląsk i Pomorze. To akurat wyszło na plus.



Najgorzej wyszli na tym Niemcy i oni rzeczywiście mogą mówić o zdradzie ich kraju.