Myślę, że niejeden Polak miałby bardzo duży problem, żeby kupić nielegalnie broń, a co dopiero jakieś zapalniki do bomb. A nielegalni imigranci , którzy ledwo dukaja parę słów po polsku posiadają takie rzeczy... Śmieszne jest to, że w każdym kraju, w którym są imigranci ze wschodu czy Azji dzieją się dokładnie takie same rzeczy.