Zaledwie 2 dni po objeciu stanowiska przez Davida Lammy'ego, Radosław Sikorski ugościł go już w swoim dworku w Chobielinie nieopodal Bydgoszczy. Wizyta tym bardziej znacząca, gdyż już we wtorek rozpocznie się szczyt NATO w Waszyngotnie. Dojdzie do trwałego sojuszu polsko–brytyjskiego?