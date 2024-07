muzeum drugiej wojny światowej - jak to polska niepotrzebnie stawiała opór przez co NAZIŚCI musieli zbrojnie najechać. wnioski z wizyty w muzeum - lepiej sie nie buntowac przeciwko niemcom, znaczy Nazistom lub kapitąłowi miedzynarodowemu czy ruskim znaczy, przepraszam komunistom czy imperialistom. Inaczej zdechniesz zapomniany jak wspomniany pilecki kótrego nawet rodacy beszczeszczą. siedź cicho i do roboty bo na początek za mowe nienawiści bedziesz ukarany.I uśmiechaj sie do hooja pana!