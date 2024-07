To ja napiszę jak to wygląda na przykładzie jednej z dużych placówek ZUS.

Zwolniono dyrektora i na jego miejsce przywrócono poprzednią panią dyrektor. Babka siedziała 8 lat na bezpłatnym urlopie w ZUS, można ją było bezproblemowo przywrócić bo nigdy formalnie nie została zwolniona.

Jedną z pierwszych rzeczy jakie zarządała to wymiana samochodu służbowego na mocniejszy bo corolla w hybrydzie to nie dla niej. Poprzedni dyrektor jak tylko była taka potrzeba to użyczał auto na potrzeby transportu i przewozu ludzi w celach służbowych.



Zwolniła wszystkich bezpośrednich podwładnych i na ich miejsce wcieliła "swoich".

Karuzela #!$%@? kręci się dalej i tracą stanowiska naczelnicy.