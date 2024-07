Jak bardzo nienawidzą Polski niech świadczy fakt, że w muzeum diaspory, przy uniwersytecie w Teł-Awiwie, mają ogromną mapę ścienną pokazujące dzieje i rozmieszczenie Żydów w Europie. Są na tej mapie umieszczeni Niemcy ze stykiem z Rosją, a Polska nie figuruje, nie istnieje.

Jest to wyrazem ich wielkiej nienawiści do nas, do Polaków oraz talmudyczno-kabaliastycznym znakiem i wyrokiem śmierci dla Polski.