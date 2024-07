Dobra, jechał pod prąd, może się zdarzyć, choć to dziwne, ale ok. Ale kolizja?

Mam wrażenie, że gdyby ja zauważył, że jadę pod prąd, to bym sp€€rdalał co sił na pas awaryjny, czekał, aż się ruch rozluźni i modląc się, że nikt nie widział, włączył się do ruchu w prawidłowym kierunku, a nie jechał na czołówkę.