Dysponujemy badaniami, z których wynika, że respondenci główny problem widzą w braku zdolności kredytowej, a nie w cenie metra >kwadratowego mieszkania - stwierdził również.

Pokaż całość

Problemem to są kieszenie polityków, które napchane są kasą deweloperów, a dodatkowo to, że te poselskie betonowe łby same są zapakowane w betonowe złoto i będą ze wszech miar bronić swoich inwestycji.Niech wyskakuje z tych badań w takim razie! Jakim #!$%@? cudem i prawem podejmują decyzję, które