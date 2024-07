Sromyłka.



Znajomy dyrektor zakładu dostał zawiasy po śmiertelnym wypadku. Tylko dlatego że wyraził zgodę na podjęcie prac.



Sąd nie pytał że chłop miał bzika na punkcie BHP, że doprowadził bezpieczeństwo do wysokiego poziomu, że w samym wypadku nie było jego winy, bo zawiodło zabezpieczenie. Robią z ciebie debila i przyklepują to co sobie życzy prokuratorzyna. Zresztą podobnie jest przy wypadkach gdzie tragiczny stan drogi maskują „nie dostosował prędkości do warunków”