Nie przyjmie się. Tylko symbole komunistycznego totalitaryzmu są tolerowane. Niektórzy nawet noszą je z dumą. Choćby taki Tom Morello - gitarzysta Rage Against The Machine, absolwent Harvardu od wielu paraduje z emblematem totalitarnego systemu, który wymordował wiele milionów ludzi, jeszcze więcej zniewolił i wszystko jest ok, a gdyby choć raz pokazał się ze swastyką byłby zniszczony. Zaiste dziwny jest ten świat.