Jeśli to prawda to nie wiem czy to jest takie zabawne. W ruskim stylu wejdą na ilość i nawet dobrze uzbrojony ukrainiec nie da rady 100 pigmejom z łukami. Skoro oprócz Białorusi wejdzie oficjalnie Korea to znaczy że ten konflikt staje się powoli globalny. Co Ukraina dostanie na przeciwwagę ?