Z takich ciekawostek, to clickbaity szeroko do Polski wprowadził Onet. Tak szeroko, że przed długi czas nazywało się to onecizmami.



A jakieś przykłady? No np. w czasie największej popularności Małysza artykuł w stylu. "Adam Małysz złamał rękę!"... a sam tekst o tym jak Małysz złamał rękę, ale w dzieciństwie i w tekście o tym wspomina, :)



Więc gdyby ktoś się was pytał: kto sprowadził polskie dziennikarstwo do poziomu szamba, to niemiecki Onet Pokaż całość