i tak to sie kreci. kilka lat temu bylo lekkie sondowanie gruntu psycholozkami, naukowczyniami i oczywiscie hur dur przeca feminatywy sprzed wojny ciemniaki



jak juz okno overtona zostalo przesuniete to teraz osoby uchodzcze, osoby uczniowskie xD



I nie to nie koniec



Zaprawde powiadam wam, jakby ktos wam o tym powiedzial 20 lat temu to byscie twierrdzili ze wariat xD