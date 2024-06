Niemcy, sąd skazał 20-l. kobietę na karę 2 dni zamknięcia w ośrodku dla nieletnich za to, że na Whatsapp bezpośrednio napisała do 1 z 9 sprawców brutalnego gwałtu zbiorowego na 14-latce i obrażała go, gdy jednocześnie 8 z 9 sprawców uniknęło więzienia, bo dostało zawiasy, a tylko 1 dostał karę 2 l