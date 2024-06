Czy was to naprawdę dziwi? Przecież firmy farmaceutyczne zarobiły tyle kasy że gość będzie mówił o covidzie nawet jak wynajdą lek na śmiertelność. Sam fakt że była pandemia i w jeden #!$%@? dzień wybuchła wojna i jak za pstryknięciem palca przeszliśmy do porządku dziennego jest dowodem że to była ściema. Przyjechały miliony nieszczepionych ludzi i szpitale nie przelewały się od chorych. Przykro mi drodzy ludzie, zostaliście zrobieni w #!$%@?.. A i ze Pokaż całość