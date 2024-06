Jeden dzień opóźnienia w budowie CPK to strata ok. 3 mln pln. Przeciętny czas budowy takiego lotniska tej wielkości to ok. 4-5 lat, w przypadku budowy sztucznej wyspy 7-9 lat. Chopin z racji lokalizacji ma zakaz nocnych lotów, w dodatku limit operacji jest nie do przeskoczenia.



Pytanie do Fajnopolaków - jakim cudem się to Wam ekonomicznie spina, mam na myśli koncept triportu zamiast huba?

Dlaczego trzy równoległe drogi gminne są lepsze niż Pokaż całość