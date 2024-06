W polsce juz od dawna bylo piekło,teraz tylko dolano oliwy do ognia,przez jakieś 10 lat pokazywano co się na przykładzie Francji,Szwecji czy UK co sie stanie jak wpuścimy kozojebców,polak który kiedykolwiek popierał taką inicjatywe powinien zostać skazany,zamiast tego pozwolono im dojść do władzy,bardzo wam tak dobrze rodacy,ogladajcze meczyk,pijcie piwko i się bawcie z kiełbasą w ręku,mnie to zaczęło rozśmieszac,polak to dosłownie mem o chłopcu co sobie patyk w szprychy od roweru wkłada Pokaż całość