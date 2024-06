Ciężko to skomentować ( ಠ _ ಠ ) Prace nad elektrownią atomową ponoć też właśnie zablokowali.



PO co ten mur i SG? Za kilka miesięcy "polski" rząd pewnie karze rozebrać mur i przeprosić panów rzucających nożami i kamieniami w naszych żołnierzy. Smutne to...