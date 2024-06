Skoro młodzi idioci mogą oblać zupą pomidorową obrazy Van Gogha czy warszawską Syrenkę to czemu żadni młodzi patrioci nie wybiorą się na tę wystawę z żołnierską grochówką i nie potraktują tych "dzieł' tak jak na to zasługują? Mogą to zrobić w ramach protestu przeciw działaniu rządu w sprawie najazdu uchodżców, mogą się nawet przykleić do podłogi na tej wystawie. Walczmy z hołotą ich metodami. :) Wet za wet.