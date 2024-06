W internecie mam praktycznie cala wiedze, ludzie robią #!$%@? animacje jak coś działa praktycznie do wszystkiego co mnie interesuje a i tak patrze na film i widzę ze trwa godzinę i myślę sobie to za dużo po czym wchodzę na wykop, portal, którego nienawidzę tak samo jak i siebie i marnuje tu co najmniej 2 godziny. Stalem się imbecylem i zrobię wszystko żeby to zmienić, ale jutro.