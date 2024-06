Wydamy wszystkie nasze pieniądze by Europa spała spokojnie...i ostatecznie oskarżyła nas o wywołanie konfliktu, w którym nikt nam nie pomoże...

Pokaż całość

Skoro nam nie pomogą, to przecież co im za różnica. Dogadają się z Rosją że jesteśmy na pożarcie więc wcale nie wydajemy na to żeby ich bronić, tylko siebie. To takie tam podążanie twoim trybem myślenia.A i masz tu trochę kropek, jeśli ci się skończyły: ... ... ... ...